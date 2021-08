Australia, Nuovo Galles del Sud sempre più isolato. Rigide restrizioni all'ingresso

In Australia lo stato del Nuovo Galles del Sud è sempre più isolato. La capitale Sydney ha segnato un nuovo record con 390 casi Covid nelle ultime 24 ore. L'Australia Occidentale è diventata oggi l'ultimo Stato del Paese a imporre limiti più severi ai viaggiatori provenienti dal Nuovo Galles del Sud: il suo premier, Mark McGowan, ha annunciato infatti che da martedì prossimo gli aspiranti viaggiatori dovranno ottenere un'esenzione per entrare nel suo Stato, fornire un test anti Covid negativo, dimostrare di avere ricevuto almeno una dose di vaccino, sottoporsi a una quarantena domiciliare di 14 giorni e installare un'app di monitoraggio sul loro telefono cellulare.

APPROFONDIMENTI MONDO Covid, in Brasile superati i 565.000 morti da inizio pandemia.... COVID Vaccino ai bambini, Pfizer e Moderna verso l'ok per la fascia... COVID Covid Italia, incidenza più alta in Sardegna, Toscana e...

Green pass per stranieri a Napoli, le indicazioni dell'Asl

Se poi i nuovi casi giornalieri a Sydney dovessero superare quota 500, i viaggiatori dovranno sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 14 giorni in hotel. Intanto, la premier del Queensland, Annastacia Palaszczuk, si è detta «molto preoccupata» della situazione nel confinante Nuovo Galles del Sud avvertendo che sono in arrivo ulteriori restrizioni alle frontiere del suo Stato: «Nessuno dovrebbe attraversare quel confine per entrare nel Nuovo Galles del Sud», ha detto: «Non vogliamo vedere questo virus strisciare verso nord e se dovremo attuare misure più dure lo faremo». Attualmente più di 10 milioni di australiani sono in lockdown mentre il focolaio di Sydney, iniziato con l'equipaggio di un volo proveniente dall'estero, è cresciuto fino a 6.874 casi.

Corea, il vaccino diventa una moda: ecco i braccialetti "Vaccinated"