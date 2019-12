Incendi choc in Australia: morti due vigili del fuoco. Il premier si scusa per essere andato in vacanza

Il primo ministro australiano, Scott Morrison, si è scusato per essere andato in vacanza alle Hawaii questa settimana nel mezzo della crisi degli incendi che ha colpito la Nazione e che è coincisa con alcune tra le giornate più calde della storia del Paese. Ieri è stato toccato il record con una temperatura media di 41,9 gradi. Sempre ieri due pompieri hanno perso la vita in un incidente stradale mentre si dirigevano verso un enorme incendio scoppiato vicino Sidney.



L'assenza del premier ha scatenato condanna e proteste da parte dell'opinione pubblica. «Mi rammarico profondamente per qualsiasi offesa a uno dei tanti australiani colpiti dai terribili incendi boschivi causata dalla mia partenza con la famiglia in questo momento», ha affermato Morrison, citato dai media locali. Da settembre, a causa degli incendi, almeno otto persone sono morte, oltre 700 case sono state distrutte e milioni di ettari sono stati bruciati. Ultimo aggiornamento: 12:52