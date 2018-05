Australia, orrore in un ranch: trovati corpi di 7 persone, 4 bambini

Orrore in Australia, dove quattro bambini e tre adulti sono stati trovati morti, con ferite da arma da fuoco, in una fattoria nella parte sudoccidentale del Paese. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. I media locali scrivono che nella fattoria di Osmington - una comunità rurale con appena 135 residenti situata a 270 chilometri a sud di Perth - vivevano tre generazioni di una stessa famiglia e due degli adulti erano i nonni dei bambini.



Il commissario di polizia Chris Dawson, accorso sulla scena dopo una telefonata di un uomo che non è stato identificato, si è limitato a dire che i corpi di due adulti sono stati trovati fuori dalla fattoria, mentre gli altri cinque si trovavano all'interno. Due armi da fuoco sono state rinvenute sul posto.

Venerdì 11 Maggio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA