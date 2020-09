L'Australia propone un'offerta di lavoro per vivere in un'isola tropicale da sogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le autorità ambientali australiane hanno annunciato l'apertura di una selezione per individuare una persona che possa occupare un posto vacante per vivere e lavorare a tempo pieno in un vero e proprio «paradiso» di un'isola tropicale al largo della costa del Queensland, nel nord-est del paese., che si trova nel Parco Marino della Grande Barriera Corallina. L'obiettivo dell'impiegato sarà quello di garantire i valori naturali e patrimoniali del territorio., perché la persona selezionata dovrà garantire tutto, dalla manutenzione dei vari edifici e infrastrutture fino alla cura del patrimonio naturale. Inoltre, dovrà collaborare con i tour operator, pulire i bagni e occuparsi del giardinaggio.«Cerchiamo persone appassionate di sostenibilità e patrimonio naturale, con esperienza nella manutenzione delle infrastrutture e che non abbiano paura di sporcarsi le mani e di vivere a distanza» con una fornitura limitata di elettricità e acqua potabile. Tuttavia nell'offerta di lavoro non viene menziona lo stipendio.Le candidature verranno accettate fino al 25 settembre prossimo.