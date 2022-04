Austria contro l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. Il ministro degli Esteri: «Priorità ad altri Stati»

L'Austria dice no all'ingresso immediato dell'Ucraina nell'Unione europea. Per il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg occorre un «metodo diverso», riferisce l'agenzia austriaca Heute. Anche perché ci sono diversi Stati dei Paesi balcanici che stanno percorrendo una «lunga strada verso l'adesione». È il caso della Macedonia del Nord, dell'Albania, della Serbia e del Montenegro: che da oltre dieci anni hanno presentato la domanda per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati