Covid e Austria, migliaia in piazza contro il lockdown. A Vienna tensione con le forze dell'ordine

Migliaia in piazza in Austria contro le nuove misure anti-Covid annunciate da governo. Circa 30mila manifestanti hanno preso parte ad una manifestazione a Vienna per contestare il lockdown in vigore a partire da lunedì e l'obbligo vaccinale che scatterà il prossimo anno.

Mobilitati 1300 agenti a Vienna

Molti dimostranti non indossavano le mascherine, in violazione delle norme in vigore. «Non ci sono incidenti di rilievo da segnalare» ha commentato un portavoce della polizia, parlando della manifestazione, che secondo le previsioni attirerà molti altri partecipanti. Le autorità hanno mobilitato circa 1300 agenti.

La polizia ha riferito di tafferugli con le forze dell'ordine e di diversi arresti. Il lockdown resterà in vigore fino al 13 dicembre per i vaccinati o chi è guarito dalla malattia, per gli altri non è prevista al momento una data di revoca del provvedimento.