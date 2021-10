Austria, il presidente riceve Shallenberg, indicato da Kurz come successore

Il ministro degli Esteri Akexander Schallenberg verrà ricevuto oggi dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Schallenberg dovrebbe diventare il prossimo cancelliere dopo le dimissioni ieri sera del capo del governo, Sebastian Kurz. Lo hanno riferito fonti vicine al capo della diplomazia austriaca. Prima dell'incontro con il presidente, il ministro vedrà il vice cancelliere, Werner Kogler, leader del partito dei Verdi che governa assieme ai popolari dell'OeVp.

I Verdi avevano insistito per le dimissioni di Kurz, dopo che sono state aperte indagini a suo carico per corruzione. Kurz ha rinunciato ieri sera all'incarico e indicato il ministro degli Esteri come suo successore. Un passo apprezzato da Kogler, che ora dice di voler proseguire il governo di coalizione. L'insediamento di Schallenberg è atteso nei prossimi giorni. Diplomatico di lungo corso, figlio di un ambasciatore, il 52enne Schallenberg è diventato ministro degli Esteri nel 2019 come indipendente ma ora fa parte dell'OeVp. Kurz, che si proclama innocente, rimarrà leader del partito e ne sarà ora anche capogruppo parlamentare.

