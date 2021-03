Australia, l'invasione dei topi è ormai incontrollabile: è la peggiore degli ultimi decenni

Diverse località negli stati australiani del Queensland e del New South Wales hanno dovuto affrontare per settimane un'infestazione di migliaia di topi che ha colpito principalmente gli agricoltori, che l'hanno descritta come la peggiore invasione degli ultimi decenni, secondo quanto riferisce Reuters.

I roditori, oltre a distruggere i raccolti nelle zone rurali hanno invaso case e fattorie e hanno addirittura causato la chiusura di diversi alberghi. Secondo The Guardian, almeno tre pazienti sono stati morsi durante dei trattamenti negli ospedali regionali.

Il Commonwealth of Australia Scientific and Industrial Research Organisation assicura che questo fenomeno è il risultato di un raccolto di grano insolitamente abbondante, che ha attirato molti più topi del solito. Steve Henry, un ricercatore di quell'organizzazione, spiega anche che l'autunno caldo e umido che sta vivendo la regione ha aiutato i roditori a riprodursi, il che significa che la loro presenza potrebbe protrarsi ancora per diverso tempo. Una singola coppia di roditori, infatti, può produrre una cucciolata ogni 20 giorni, dando alla luce più di 500 piccoli in una stagione, ha affermato un agricoltore della città di Wagga Wagga, nel New South Wales.

In questo contesto, la gente del posto ha implementato misure che includono l'uso di trappole, veleni e repellenti, tuttavia gli sforzi sembrano essere insufficienti e la situazione è ancora fuori controllo.

Oltre alle perdite economiche nei raccolti, stimate in centinaia di migliaia di dollari, l'invasione potrebbe diventare un grave problema di salute pubblica. La presenza di topi - e dei loro rifiuti - ovunque aumenta il rischio di malattie come la salmonellosi.