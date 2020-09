Uccide un pedone per aver attraversato la strada troppo lentamente

Un homme de l’Alabama a fait feu sur un piéton qui, selon lui, traversait la rue trop lentement, rapporte l'Union Springs Police Department.

Un autista avrebbe ucciso un pedone perché stava attraversando la strada troppo lentamente, secondo quanto riferito dalla polizia di Union Springs, Alabama, USA. La vittima, 29 anni, è stata colpita otto volte. Gli agenti che si sono recati sul posto non hanno trovato l'omicida, che si è dato alla fuga subito dopo aver fatto fuoco, salvo poi consegnarsi agli agenti in un secondo momento. Il crimine è avvenuto intorno alle 19 ora locale, dopo che la vittima si era recata in un supermercato per acquistare del cibo. Il presunto assassino, 22 anni, si è fermato per permettergli di attraversare la strda, tuttavia giudicando che stesse camminando troppo piano, è sceso dalla macchina e, dopo una discussione verbale, ha sparato ad Allen otto volte. La Polizia ha sottolineato che il presunto assassino e la vittima non si conoscevano. L'accusato attualmente si trova in carcere con l'accusa di omicidio.