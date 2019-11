​​Ecco la batteria che può caricare un veicolo elettrico in soli 10 minuti

Una batteria sviluppata da alcuni scienziati della Pennsylvania State University consentirebbe di caricare un veicolo elettrico al 100% in 10 minuti. In tal modo il veicolo sarebbe in grado di percorrere una distanza che varia dai 322 ai 482 chilometri.

Questo dispositivo accelererebbe il periodo necessario per fare- al momento si impiegano più di 60 minuti - e risolverebbe contemporaneamente la limitazione dei cicli di ricarica grazie all'aumento delle temperature della batteria per brevi periodi di tempo.

«In passato, si credeva universalmente che le batterie agli ioni di litio dovessero evitare di funzionare a temperature elevate a causa delle preoccupazioni sulle reazioni collaterali accelerate», tuttavia una «esposizione limitata» supera di «gran lunga il danno», ha spiega l'ingegnere chimico Chao-Yang Wang alla rivista Science Alert.

