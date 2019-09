Auto elettrica della polizia si scarica durante l'inseguimento, il sospettato riesce a fuggire

Succede, di tanto in tanto

dice Geneva Bosques, portavoce del dipartimento della polizia della città californiana. La pattuglia avrebbe dovuto bloccare un veicolo sospetto ma, al momento dell’intervento, gli agenti non sono stati in grado di raggiungere l'obiettivo. Sono intervenute altre auto della polizia ma l’inseguimento è stato interrotto perché l’operazione avrebbe comportato pericoli per gli altri automobilisti. Il veicolo sospetto è stato ritrovato poi più tardi, abbandonato nell'area di San José.

Non abbiamo una policy definita per il rifornimento - fa sapere la ancora portavoce - ma le linee guida prevedono che l’auto sia carica almeno a metà all'inizio del turno. E in questo caso era così

.

Giovedì 26 Settembre 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA