Auto investita da un palo dopo la caduta di un albero: «Sono nato per la seconda volta»

Un palo ha colpito la parte posteriore di un'auto che transitava sull'autostrada DF-483, in direzione Santa Maria-Gama, nel Distretto Federale, in Brasile, come riporta g1.



Il palo è caduto sull'auto, nel pomeriggio di sabato. Il conducente, Fernando Carvalho, 33 anni, al momento dell'impatto era solo in macchina e miracolosamente ha riportato solo qualche graffio sulla mano a causa dei vetri che si sono frantumati.

Secondo i vigili del fuoco, la pioggia e il forte vento hanno abbattuto un albero, che è caduto sui cavi dell'alta tensione. L'impatto e il peso dell'albero hanno fatto cadere il palo di cemento.

«Ero a circa 40 km/h, quindi camminavo lentamente. Poi ho visto cadere l'albero e, dal nulla, l'auto si è stoppata. Quando la macchina si è fermata, ho sentito l'impatto», ha raccontato Fernando.

Quando sono arrivati ​​i vigili del fuoco, l'autista era ancora all'interno del veicolo. All'uomo è stato raccomandato di rimanere all'interno della macchina, poiché la strada era bagnata e i cavi della corrente elettrica avrebbero potuto causare una scossa. Fernando è sceso dal veicolo solo dopo che la rete elettrica è stata staccata dalla compagnia Neoenergia.