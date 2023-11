Autorità sanitarie dichiarano un'epidemia di colera in tre distretti del Mozambico centrale

Le autorità sanitarie della provincia di Zambézia, nel Mozambico centrale, hanno dichiarato l'epidemia di colera in tre distretti, con un totale di 499 persone ricoverate in ospedale a causa della malattia, come riporta la stampa locale.

«La provincia ha epidemie di colera nei distretti di Gurué, Gilé e Mocuba e fino al 5 novembre, abbiamo avuto un totale di 499 pazienti che hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Fortunatamente, non abbiamo registrato decessi nelle unità sanitarie», ha affermato Óscar Hawad, direttore sanitario di Zambézia, nel corso di una conferenza stampa.

Secondo il funzionario, del totale dei ricoverati in ospedale, 300 si trovano nelle unità sanitarie di Gurué, il distretto con il maggior numero di casi.

Óscar Hawad ha spiegato che squadre di tecnici sono state dispiegate per supportare il distretto di Gurué nella gestione dei casi, con l'obiettivo di «fermare o limitare la trasmissione» del colera il più rapidamente possibile, oltre ad aver creato anche centri di cura per la malattia nella provincia.

Il distretto di Gurué è stato il più colpito dalle piogge torrenziali che si sono verificate la settimana scorsa in quella provincia, causando cinque morti e crolli di case, oltre a casi di diarrea acuta, come ha affermato allora il Segretario di Stato.

Le autorità dello Zambézia chiedono alle comunità di rafforzare le misure di prevenzione per fermare l'epidemia di colera.

«Facciamo bollire e purifichiamo l'acqua, laviamo spesso i cibi prima di cucinarli e, soprattutto, laviamoci sempre le mani», ha lanciato un appello Cristina Mafumo, Segretaria di Stato in Zambézia.

Il Mozambico è considerato uno dei paesi più gravemente colpiti dai cambiamenti climatici nel mondo, una situazione che peggiora la resistenza delle infrastrutture e dei servizi che prevengono la malattia.

Il colera è una malattia che causa una grave diarrea, curabile, ma che può causare la morte per disidratazione se non trattata tempestivamente.

La malattia è causata, in gran parte, dall’ingestione di cibo e acqua contaminati a causa della mancanza di reti igienico-sanitarie.

Nel mese di maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che il mondo avrà una carenza di vaccini contro il colera entro il 2025 e che un miliardo di persone provenienti da 43 paesi potrebbero essere infettate dalla malattia, segnalando, in ottobre, il Mozambico come uno dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione contro il colera.