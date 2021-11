Ava White, 12 anni, uccisa a coltellate durante una rissa nel centro di Liverpool: arrestati 4 adolescenti

Ava White, 12 anni, è morta questa mattina dopo una notte in ospedale. La studentessa è rimasta vittima di un presunto accoltellamento nel centro di Liverpool avvenuto ieri sera. Quattro adolescenti sono stati arrestati con l'accusa di omicidio.

La giovane sarebbe rimasta coinvolta in una rissa dal quale ne sarebbe uscita con «ferite catastrofiche». I ragazzi fermati sono quattro maschi - uno di 13 anni, due di 14 anni e uno di 15 anni, tutti di Toxteth. La causa della morte di Ava White deve ancora essere determinata, ma la polizia in precedenza aveva ammesso di essere stata chiamata per una denuncia di un accoltellamento.

L'assistente capo della polizia Jon Roy ha dichiarato: «I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Ava, che è supportata da ufficiali specializzati in collegamento con la famiglia. Il loro mondo è stato fatto a pezzi e nessun genitore dovrebbe mai affrontare quel bussare alla porta degli agenti di polizia per dire che il loro bambino è morto. Crediamo che Ava e i suoi amici siano stati coinvolti in una discussione verbale che è culminata in un'aggressione».

«Il centro di Liverpool era molto affollato al momento dell'incidente dopo l'accensione delle luci dell'albero di Natale in Church Street - ha proseguito Jon Roy - faremmo appello a chiunque fosse presente in Church Street».