Avicii, la confessione della fidanzata segreta su Instagram: «Volevamo un figlio»

Venerdì 27 Aprile 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 21:31

Si chiama, è una modella della Repubblica Ceca a molti sconosciuta. Ma su Instagram ha confessato di essere ladi, il celebre dj e produttore morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman.LEGGI ANCHE ---> Il giallo del suicidio Lo ha fatto pubblicando una lettera, con due post differenti, e due video. Un coming out dove la giovane ammette pubblicamente la loro relazione, la richiesta di segretezza imposta da Avicii, che non amava le luci della ribalta e il gossip, le loro abitudini insieme, il rapporto del dj con il figlio della modella e soprattutto i progetti di vita futuri dove c'era la volontà di avere un bimbo tutto loro."Caro Tim, ho passato gli ultimi giorni tentando di svegliarmi, aspettando che qualcuno mi dicesse che era un solo uno stupido scherzo, un brutto errore. Ma credo che ormai sia vero che non ti vedrò mai più", scrive aprendo la prima parte della lettera.Poi spiega il carattere di Tim, il vero nome di Avicii: "Non poteva più andare avanti. Voleva trovare la pace. Tim non era fatto per quella macchina da business in cui si è trovato a lavorare".Infine ecco i motivi del mistero attorno al loro rapporto, la cui segretezza fu espressamente richiesta dal dj, e la confessione della volontà di creare una famiglia tutta loro. "Sono sempre stata d'accordo sul tenere la nostra relazione privata perché volevo che fosse nostra e nostra soltanto e non volevo avere nessun ruolo in questa pazzia. E pensavo che se avessi dovuto condividere questa notizia col mondo intero sarebbe stato quando sarei rimasta incinta del nostro bambino. Adesso il nostro piano è fallito".Commoventi anche i due video postati da Tereza. Uno che ripercorre i momenti di vita insieme dove Avicii appare assolutamente a suo agio con il figlio della modella, abbracciati e divertiti prima nel letto, poi in spiaggia o nei viaggi insieme in giro del mondo. L'ultimo dai contorni ancor più tristi, col piccolo Luka che piange chiamando il nome di Tim.