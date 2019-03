Avventuriero russo sopravvive a una tempesta di 74 km/h

Lunedì 25 Marzo 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 18:24

Fyodor Konyukhov, 67 anni, ​un uomo russo molto popolare nel suo paese sta tentando di attraversare l'Oceano Antartico con una barca a remi, e è sopravvissuto a una tempesta con forza 12, come riferito dall'ufficio stampa dell'uomo.Secondo il messaggio ufficiale, le onde hanno raggiunto un'altezza di otto metri, mentre la velocità del vento era di 40 nodi, circa 74 chilometri all'ora. In queste condizioni climatiche la probabilità di ribaltamento della barca è molto alta, poiché la velocità delle onde raggiunge i 90 chilometri orari.Il russo ha inviato un messaggio attraverso la messaggistica satellitare, spiegando che le onde avevano una forza distruttrice e stavano per rompere la barca, tuttavia, l'uomo ha aggiunto che ha superato con successo il test.L'avventuriero stima che fino al 28 marzo prossimo dovrà affrontare almeno altre quattro tempeste con onde alte fino a 5-6 metri.Kóniujov ha anche attraversato da solo l'Oceano Pacifico con una barca a remi K9, stabilendo con 159 giorni, 14 ore e 45 minutiil il record mondiale.