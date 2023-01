Avvocato insulta la collega in maternità: «Hai riscosso lo stipendio seduta sul divano». E lo studio lo licenzia

Una avvocatessa di Cleveland, negli Stati Uniti ha lasciato lo studio per cui lavorava, lo Zashin & Rich, al termine del congedo di maternità. La notizia ha mandato su tutte le furie un suo collega che le ha mandato un messaggio insultandola e accusandola di aver «riscosso lo stipendio dall'azienda stando seduta sul tuo divano, ad eccezione di quando hai avuto il tempo del colloquio per un altro lavoro». Poi ha aggiunto: «Questo dice tutto quello che c'è da sapere sul tuo personaggio». Il messaggio è stato reso pubblico dalla collega che ha denunciato l'accaduto. Per questo motivo l'avvocato, Jon Dileno, è stato licenziato dal suo studio.

L'avvocato licenziato dallo studio legale

L'azienda ha reso noto di aver sollevato Dileno dal lavoro in un post su Linkedin nel quale il co-amministratore delegato Stephen Zashin ha scritto che lo studio ha preso la decisione di licenziarlo dopo aver discusso con i suoi avvocati e clienti, definendolo un «momento triste e duro per il nostro studio». «Mi scuso con la mia ex collega che ha ricevuto il testo inappropriato e sono deluso che ciò sia accaduto durante il mio mandato», ha aggiunto Zashin.

Il messaggio reso pubblico e le scuse

Una volta emerso il messaggio con gli insulti alla collega, seppur non fosse stato nominato come responsabile, l'avvocato Jon Dileno ha confermato alla testata online Cleveland.com e a The Plain Dealer di essere stato lui ad aver inviato l'sms che è diventato virale. Pochi giorni dopo è stato licenziato. Il post sui social media ha scatenato diverse discussioni nella comunità legale sulla dura cultura delle grandi aziende, rivolte in particolare alle donne, e sul maltrattamento nei confronti di coloro che usufruiscono del congedo di maternità.

«Voglio scusarmi con la mia ex collega per il testo inappropriato e irrispettoso che le ho inviato», ha dichiarato Dileno in una mail inviata al suo studio legale. «Le parole sconsiderate non riflettono i miei valori né i valori di Zashin & Rich, e mi dispiace per qualsiasi danno che potrei aver causato».