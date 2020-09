Azienda offre 13.000 dollari a chi userà il suo metodo per dimagrire dopo il lockdown

Il sito Total Shape, che offre articoli per lo sport e diete specializzate, ha annunciato che sta cercando quattro volontari disposti a provare nuovi programmi per perdere peso per un periodo minimo di tre mesi. L'azienda promette di pagare ai partecipanti fino a 13.000 dollari, oltre ad aiutarli a perdere i chili presi durante il lockdown.

I candidati devono essere residenti negli Stati Uniti o nel Regno Unito, avere un'età compresa tra 18 e 21 anni e essere disposti a condividere la loro esperienza incluso l'esercizio fisico e la dieta attraverso video, blog e social media, oltre che informare l'azienda ogni giorno sulle variazioni del loro peso.

Altre condizioni per partecipare sono l'avere un indice di massa corporea maggiore di 30 e l'assenza di problemi di salute.

I prescelti riceveranno uno stipendio garantito di 8.000 dollari e la possibilità di ottenere altri 5.000 dollari se raggiungono determinati obiettivi prestabiliti.

L'annuncio Total Shape menziona che oltre il 70% degli americani e più della metà degli inglesi hanno ammesso di aver guadagnato peso durante il periodo di isolamento dovuto alla pandemia.

