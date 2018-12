Babbo Natale muore alla festa della scuola davanti ai bambini

Mercoledì 19 Dicembre 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 15:12

muore davanti ai bambini alla festa della scuola. L'uomo che interpretava Babbo Natale all'improvviso è crollato di spalle sul pavimento, inerme, colpito da un arresto cardiaco proprio mentre i piccoli studenti stavano giocando e scherzando con lui. In un primo momento i bimbi hanno creduto che il tragico evento fosse parte dello spettacolo e sono corsi verso di lui a toccargli il naso ridendo. Poi la scoperta. Valery Titenko, 67 anni, noto attore russo, è morto.Il dramma è avvenuto in una scuola in Siberia a 2.230 miglia a est di Mosca. Il Babbo Natale ha accusato dolori al petto ma ha preferito non fermarsi per non deludere i suoi piccoli spettatori, ma il malore è stato fatale. Un portavoce del Musical Theater di Kuzbass, dove lavorava l'uomo, ha dichiarato: «Negli ultimi anni la sua salute non era l'ideale. Aveva subito complicate operazioni al cuore, ma si esibiva ancora sul palco e aveva lavorato a pieno ritmo, senza badare a se stesso».Gli era stato dato un giorno libero dalla compagnia di teatro ma aveva insistito per partecipare alla festa dei bambini: «L'uomo si è sentito male all'asilo. È stato portato in un'ambulanza ma è morto mentre andava all'ospedale».