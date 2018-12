La maestra dice ai bambini: «Babbo Natale non esiste», licenziata dalla scuola

Giovedì 6 Dicembre 2018, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dalla notte più magica del mondo, dire ai bambini che Babbo Natale non esiste si può tradurre in un licenziamento in tronco. Il fatto è accaduto nella Cedar Hill School di Montville, nel New Jersey.La maestra, una supplente della primaria, secondo quanto riporta Fox News, pare si sia divertita a smontare tutti i sogni dei bimbi. Dunque, ha detto loro che non esistono fatine dei denti, coniglietti di Pasqua, folletti, elfi, renne volanti. I bimbi ne sono usciti particolarmente sconvolti.I genitori non hanno mancato di far sentire la loro voce e si sono scatenati su Facebook, nel gruppo chiuso delle mamme della scuola.Il direttore scolastico, oltre a chiedere scusa alle famiglie, ha promesso che la maestra non lavorerà più lì.