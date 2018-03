Escono per una serata romantica e lasciano la figlia alla babysitter, quando rientrano il dramma

Giovedì 15 Marzo 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 20:49

I genitori avevano affidato la loroallaper poter passare una serata romantica, ma quello che succede alla figlia è tremendo.Una volta tornati a casa hanno trovato la piccola di soli 3 anni in gravi condizioni con ematomi al capo, con difficoltà respiratorie e priva di sensi. I genitori hanno subito denunciato la babysitter, la 35enne Lindsay Partin, arrestata con l'accusa di lesioni aggravate su minore. La donna infatti ha ammesso di aver colpito la bambina mentre badava a lei in casa sua a, nella contea di Butler, nello stato dall'Ohio, in Usa.Inizialmente aveva detto che era caduta dalle scale, ma la sua teoria sembrava poco realistica. La piccola Hanna si trova ancora in ospedale e le sue condizioni sono disperate. Il padre della bimba ha spiegato alla stampa locale che è cerebralmente morta e che è improbabile che sopravviva: «Vogliamo solo sottolineare che questa situazione è devastante, non ci si aspetta che sopravviva»- Alla fine è proprio il padre che lancia un appello a tutti i genitori dicendo sempre di verificare con il massimo della scrupolosità chi si andrà ad occupare dei propri figli.