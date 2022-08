Bacia il fidanzato durante la visita in carcere per passargli la droga, l'uomo muore per overdose

Bacia il fidanzato per passargli la droga e lui muore. Rachel Dollard, 33 anni, è accusata di omicidio dopo che il compagno, Joshua Brown di 30 anni, è morto poco dopo la sua visita. Il 30enne stava scontando una condanna a 11 anni con l'accusa di spaccio di droga, nella prigione del Turney Center Industrial Complex a Only, nel Tennessee, negli Usa, ed è deceduto per overdose.

La visita

Durante la visita in carcere i due sono stati visti mentre si baciavano. Probabilmente, secondo la ricostruzione dei fatti, la donna gli avrebbe passato con la bocca un involucro contenente metanfetamine che il giovane ha ingoiato con l'intento di recuperare in un secondo momento. Poco dopo la visita però il 30enne ha iniziato a stare molto male ed è stato portato in ospedale dove è morto a causa di un'overdose di metanfetamina.

Accusata di omicidio

Rachal Dollard è stata presa in custodia questo fine settimana dagli agenti speciali del Tennessee Department of Correction e dal dipartimento dello sceriffo della contea di Dickson su mandato della contea di Hickman. Ora è accusata di omicidio e rischia una condanna dai 15 ai 60 anni. Joshua Brown, invece, avrebbe scontato la sua condanna nel 2029.

I fatti risalgono allo scorso febbraio, ma solo in queste ore la stampa locale ha diffuso la notizia. Non è la prima volta che succede un simile episodio nelle carceri americane: già nel 2017 Melissa Ann Blair dell'Oregon è stata condannata a due anni di reclusione dopo che il suo fidanzato, Anthony Powell, all'epoca detenuto, è morto per overdose dopo che lei gli aveva passato la droga con un bacio.