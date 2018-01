Badante picchia un'anziana mamma: la figlia lo scopre con questo video

Domenica 28 Gennaio 2018, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gina, impiegata in un negozio di elettronica, si è accorta delleperpetrate dallasull'affetta da demenza per puro caso: la donna stava mostrando a un cliente le funzionalità di un modello di telecamera a circuito chiuso, lo stesso che ha installato in casa sua. Quando ha attivato l'app per cellulare che le permette di vedere cosa accade nel suo salotto, si è trovata davanti alla scena raccapricciante: schiaffi e insulti alla madre 76enne.Gina Owen, di Kettering, nella contea del Northamptonshire, ha immediatamente dununciato l'episodio ottenendo il licenziamento della badante da parte dell'azienda per cui lavora, la Mega Care, e l'apertura di un'indagine da parte della polizia.Nel filmato angosciante si vede Sabine Marsden mettere la mano sotto alla coperta prima che l'assistente, Stacey George, 46 anni, la schiaffeggi più volte. Le figlie della donna, Gina e Mandy, si prendevano cura della madre nei fine settimana e alla sera, ma durante il giorno avevano bisogno di un aiuto da quando loro padre Malcom era scomparso, nell'agosto 2015.