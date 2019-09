Il dramma delle Bahamas: padre mette il figlio di cinque anni sul tetto per salvarlo ma Dorian glielo porta via

Venerdì 6 Settembre 2019, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 11:43

Il racconto di Adrian Farrington alla Cnn è uno squarcio sul cuore.Un padre di 38 anni che prova a salvare il figlioletto di 5.E che lo perde.Isola di Abaco, nella zona nordoccidentale delle Bahamas.La furia di Dorian non conosce pietà e i due sono in acqua da più di un’ora. Della casa distrutta resta in piedi il tetto e così l’uomo, con una gamba rotta, prova a mettere al riparo il suo piccolo. Lo tiene in braccio, si arrampica a fatica, ma ce la fa. Lo lascia sulle lastre di legno che ancora tengono, lo implora di essere forte e di non piangere.Poi la furia del vento, Adrian Farrington Junior non c’è più.«Ha cercato di afferrarmi, ha gridato papà», ha dichiarato il 38enne distrutto ai microfoni di Cnn mentre veniva sottoposto a delle medicazioni presso l’ospedale della capitale Nassau.Svanito nella tempesta di mare e di pioggia.«È stata l’ultima volta che l’ho visto, ho provato a tuffarmi, a nuotare sott’acqua, sono risalito, ho trattenuto il fiato, sono andato di nuovo giù».Qualunque cosa nel tentativo di ritrovarne il volto, un brandello di vestito, una traccia.Ma nulla.«Hanno portato in salvo mia moglie e mi chiamavano. Mai sarei voluto andar via senza mio figlio».La storia del piccolo Adrian Junior si aggiunge al drammatico elenco fatto di cinquemila e cinquecento dispersi.Un disastro epocale che gli ufficiali delle Bahamas, coadiuvati dalle squadre di soccorso statunitensi, stanno fronteggiando con onore e con orgoglio proprio in queste ore.Nel frattempo, a fare da contraltare al dolore, tante famiglie si ritrovano tra le lacrime che, nonostante tutto, sanno di speranza.