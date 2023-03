Bakhmut assediata dai russi. Le truppe ucraine: «La situazione è critica, qui mancano le munizioni»

Un comandante ucraino ha detto che la situazione a Bakhmut, una città dell'Ucraina orientale, è "critica" e che ci sono più truppe russe che circondano la città che munizioni. Volodymyr Nazarenko, vice comandante della Guardia nazionale ucraina, ha dichiarato alla radio ucraina NV che i combattimenti sono attualmente in corso «24 ore su 24» mentre i russi spingono incessantemente per catturare la città, secondo quanto riporta la Reuters. «Non tengono conto delle loro perdite nel tentativo di prendere d'assalto la città», ha detto Nazarenko, aggiungendo che le truppe ucraine stanno cercando di «infliggere quante più perdite possibili al nemico».

Ma potrebbe non essere sufficiente. La Reuters ha riferito che Nazarenko ha detto alla stazione radio che i soldati ucraini a Bakhmut hanno meno munizioni rispetto alle truppe russe che attaccano la città. «Abbiamo bisogno di quante più munizioni possibili», ha raccontato. Venerdì mattina, Yevgeny Prigozhin, il capo del Wagner Group, un'organizzazione mercenaria russa, è apparso in un video in cui diceva a Kiev che Bakhmut era «praticamente circondato», ha riferito il Wall Street Journal. «Le tenaglie si stanno stringendo», ha detto Prigozhin, esortando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a ritirare le sue truppe dall'area. Al momento è rimasta solo una strada fuori città, ha riferito la CNN, e il bombardamento russo di un ponte di rifornimento vitale per Bakhmut ha privato le forze ucraine di risorse critiche.

Bakhmut, perché è così importante per Putin? Ruolo strategico e valore simbolico. Ordine di ritirata per l'unità ucraina

Il gruppo Wagner ha spinto gran parte dell'offensiva a Bakhmut lo scorso fine settimana. Bakhmut è stato il luogo di alcuni dei combattimenti più letali della guerra, con Ucraina e Russia che hanno subito perdite elevate. Insider aveva precedentemente riferito che Bakhmut veniva chiamato "il tritacarne" dai soldati. Un marine americano in pensione che combatte al fianco delle forze ucraine ha raccontato che l'aspettativa di vita di un combattente in prima linea a Bakhmut era di «circa 4 ore».