«Balconig», morire per divertimento a Palma di Maiorca: quarta vittima in pochi giorni

Madrid. Magaluf, o la costa degli eccessi. Come lo chiamano da queste parti, del ‘desmadre’, la sfrenatezza senza limiti. Si, perché in questo angolo di paradiso dell’isola di Palma di Maiorca, più della vicina Ibiza, si muore di divertimento. Letteralmente. All’una e mezza della scorsa notte, un giovane britannico di 19 anni, è stato soccorso in fin di vita dopo essersi lanciato dalla finestra del quinto piano nella piscina sottostante nell’hotel Flamboyan-Caribe, in via Martin Ros García, nel nucleo turistico di Megaluf. Il ragazzo, con fratture multiple provocate dalla caduta al suolo, ma cosciente, è stato trasferito all’ospedale universitario di Son Espases, a Palma, dove è in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione. Secondo la guardia civile, l’incidente è stato provocato dall’elevato livello etilico, per i fiumi di alcol che aveva ingerito. Un gioco mortale.Emozioni forti, alcol e sesso, un cocktail micidiale per scatenarsi nelle interminabili notti dell’isola delle Baleari, epicentro della ‘fiesta’, che da anni crea alle autorità spagnole e agli isolani problemi di ordine pubblico. Eserciti, intere legioni di teenager, in prevalenza britannici, ma provenienti da tutta l’Europa, sbarcano dai continui voli charter per vacanze senza freni. Il 19enne britannico è la quarta vittima del balconing dall'aprile scorso. Soltanto due giorni fa, un ragazzo francese di 19 anni è morto dopo essere precipitato al suolo dal quinto piano in un hotel della stessa zona. Il 4 giugno, l’eccesso di alcol aveva causato un altro incidente in cui ha perduto la vita un giovane irlandese di 20 anni, precipitato dal settimo piano di un residence, dove non alloggiava, da un’altezza di 20 metri. Dopo l’autopsia, la polizia ha ipotizzato che sia stato vittima della macabra sfida del balconing e ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità di terzi nella tragedia.Sta di fatto che, nello stesso complesso residenziale di Magaluf, ad aprile era morta una ventenne scozzese, precipitata nel vuoto. Secondo gli investigatori è stata a sua volta vittima dello scellerato gioco di saltare da balcone a balcone o dalla terrazza nella piscina sottostante, in cui teenager o giovanissimi si sfidano in gruppi, dopo una notte al alto tasso alcolico e di consumo di droghe in discoteca o sulla spiaggia. E l’allarme è già scattato in Gran Bretagna, dove il maggiore patronato di viaggi e tour-operator ha avviato una campagna informativa su media e quotidiani, mettendo in guardia contro i rischi di una vacanza fuori controllo a Magaluf, dove il numero di casi di balconing, ad inizio luglio, è già doppio di quello registrato nell’intero 2017: sette casi finora contabilizzati, dei quali tre mortali.