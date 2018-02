Ballerina di danza del ventre indagata: rischia il carcere perché istiga alla «dissolutezza»

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 11:46

Una, nota con il nome d'arte di '', potrebbe finire sotto processo con l'accusa diÈ quanto sta accadendo in queste ore in, doveè indagata per una performance in un locale di Giza.Secondo quanto riporta la Bbc, tra le accuse contro la donna c'è anche quella di «». Stando al portale di notizie Youm7, sui social sono circolati video che ritraggono Johara impegnata a danzare in un locale di Giza.LEGGI ANCHE ---> Egitto, arrestata una cantante: "Videoclip depravato". Ecco perché è finita in manette Lo scorso dicembre in Egitto è stata condannata a due anni di carcere la cantante, accusata per un video di «istigazione alla dissolutezza» e diffusione di un filmato «indecente».