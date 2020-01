Bambina di 8 anni uccisa sul divano di casa da un proiettile vagante

Em 2019, 112 crianças e adolescentes foram baleados no Grande Rio, destes, 60 morreram. Ao todo, 58 crianças e adolescentes foram baleados em situações onde houve a presença de agentes de segurança. Veja mais em: https://t.co/S92GcOxMIV #TirosRJ #FogoCruzadoRJ #Levantamento2019 pic.twitter.com/O75b4L1ZIC — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) 10 gennaio 2020

, 8 anni, è morta dopo essere stata colpita da un proiettile vagante mentre era sul divano della sua abitazione, nel comune brasiliano di Belford Roxo, nello stato di Rio de Janeiro.Secondo la polizia, citata da G1, il primo a soccorrere la piccola è stato il padre che l'ha portata in ospedale dove è deceduta. La polizia assicura di non aver compiuto alcuna operazione nella zona in cui è avvenuto il fatto, mentre la famiglia della bambina ha riferito di aver sentito degli spari poco prima che la minore venisse colpita.Secondo l'associazione, nel 2019 112 persone tra bambini e adolescenti sono stati colpiti da proiettili vaganti nella regione di Rio de Janeiro che hanno causato il decesso di 53 adolescenti e 7 bambini. Nella maggior parte dei casi erano presenti gli agenti di sicurezza.