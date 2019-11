Bimba di 10 anni va in ospedale e scopre di essere incinta: violentata dal fratello 15enne

Una bambina di 10 anni è rimasta incinta dopo essere stata violentata dal fratello 15enne. A causa di forti dolori addominali la piccola era stata portata in ospedale a Posadas, in Argentina, dove i medici hanno scoperto che era incinta di 8 mesi. I fatti risalgono allo scorso 4 novembre. Secondo i media locali, la bimba non ha ben capito cosa le è successo, ma afferma di essere stata violentata dal fratello solo una volta. Le autorità giudiziarie hanno aperto un'indagine, sebbene il 15enne non possa essere processato a causa della sua giovane età.

Dall'ospedale hanno fatto sapere che non è possibile interrompere la gravidanza a causa del suo stato avanzato. Il ragazzino è stato prima affidato ai servizi sociali e poi a una zia. La madre ha dichiarato di non sapere nulla delloe di essere scioccata dalla gravidanza della figlia. I servizi sociali hanno comunicato che la custodia del nascituro sarà affidata alla madre della bimba incinta, che dovrà impegnarsi a garantire una vita normale alla piccola nonostante quello che le è accaduto.