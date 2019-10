Bambina di 7 anni minacciata con un coltello alla gola dal compagno di classe: stavano litigando per la pizza

Un bambino di sette anni ha minacciato con un coltello alla gola una compagna di scuola durante il pranzo nella mensa. Il motivo? Una discussione sulla pizza. È successo alla Meads Primary School di Bedfordshire, a poco più di un'ora di strada a nord di Londra. La ragazza aveva detto al ragazzo di non mangiare una fetta di pizza che era caduta dal suo piatto. Lui non l'ha ascoltata, e lei a quel punto l'ha rimproverato.



Il ragazzo è quindi saltato dal suo posto afferrando il coltello da burro, lo ha puntato alla gola della compagna e ha urlato: «Lo faccio, lo faccio!». Alla madre della bambina è stato detto che lo studente è stato sospeso da scuola per il resto della giornata. Successivamente però la donna ha denunciato il fatto alla polizia. Ha accusato la scuola di «non aver preso sul serio ciò che è accaduto» e l'ha criticata per il «trattamento indulgente nei confronti dello studente».



«Mia figlia non associa i coltelli al crimine», ha dichiarato la mamma dell'alunna. «Qualcosa è andato molto storto se un ragazzo pensa che una soluzione ad un litigio sia quella di tenere un coltello alla gola - ha aggiunto - Ma sono ancora più sconcertata dalla risposta della scuola a quanto avvenuto, che è stata sostanzialmente quella di espellere uno studente per 45 minuti.



