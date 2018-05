Mercoledì 30 Maggio 2018, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha raccontato alla polizia che uno sconosciuto aveva rapito la sua bambina di 11 mesi, strappandogliela dalle braccia. Invece la piccola Harlee Lane è stata trovata morta e avvolta in un sacchetto di plastica in una scatola di pannolini, poco distante da casa sua, in Sud Carolina.Breanna Lewis, sua madre, 19 anni, è stata arrestata: è sospettata di averla uccisa oltre che di aver mentito agli agenti. Sul corpicino della bimba non c'erano però segni che fosse stata uccisa: ora sarà disposta l'autopsia. Secondo lo sceriffo la madre potrebbe anche essere colpevole di non aver segnalato la morte della bimba, ma si indaga comunque per omicidio.