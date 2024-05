Sparatoria in strada, bambina in auto raggiunta da un proiettile muore a 3 anni: il dramma a Washington

Era in auto con la famiglia, tranquilla, seduta sul suo seggiolino, quando è stata raggiunta da un proiettile vagante esploso in una sparatoria in strada. Così è morta a soli 3 anni Ty'ah Settles, una bambina afroamericana di soli tre anni uccisa venerdì sera nel quartiere sud-est di Washington.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la piccola Ty'ah è diventata la 58esima vittima di omicidio dell'anno in questa parte della città e tragicamente anche la più giovane.

Il sud-est di Washington continua a essere teatro di una violenza incessante che colpisce indiscriminatamente, mettendo a rischio la vita dei suoi abitanti.

L'escalation di violenza

Questi episodi sono solo gli ultimi di una serie di atti di violenza che hanno caratterizzato la città durante e dopo la pandemia di Covid-19. Nonostante un generale incremento della criminalità nelle principali città americane durante il periodo pandemico, Washington ha mostrato un aumento particolarmente marcato. L'anno scorso, la città ha registrato un picco record di omicidi, il più alto in un quarto di secolo, segnalando una situazione di sicurezza allarmante e una necessità impellente di interventi efficaci per proteggere i suoi cittadini.