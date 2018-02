Usa, muore a due anni in attesa del trapianto di cuore

Era in attesa di un trapianto di cuore, ma è morta tra le braccia di mamma e papà a causa di una complicazione. La vicenda riguarda la piccola Adalynn, due anni, di Nashville. I genitori, Kristi e Justin, hanno permesso ad una fotografa di ritrarre con uno scatto la figlia morente tra le loro braccia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle anomalie cardiache e l'immagine ha commosso la rete e il mondo. La piccola, scrive il Mirror online, era nata con un difetto cardiaco congenito (Chd) e i medici le hanno installato un dispositivo di assistenza ventricolare (Lvad) al cuore. Sfortunatamente, un coagulo di sangue avrebbe raggiunto il cervello provocando alla piccola danni cerebrali che le hanno impedito il trapianto di cuore. La fotografa Suha Dabit, mamma di una bambina che ha subito un trapianto di cuore, ha condiviso le drammatiche immagini sulla sua pagina Facebook 'World of broken hearts', dove sono raccolte molte storie di bambini che nascono con un difetto cardiaco congenito (Chd). «Non ci sono parole per descrivere il dolore e l'amore di cui sono stata testimone», scrive.

Domenica 4 Febbraio 2018, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 00:10

