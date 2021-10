Le fanno fare l'infermiera a scuola: bimba di 10 anni muore di Covid a 5 giorni dal contagio

Una bambina di 10 anni della Virginia è morta per complicazioni di Covid-19 appena cinque giorni dopo aver iniziato a mostrare i sintomi, secondo i suoi genitori, che hanno affermato che la ragazza potrebbe essere stata esposta al virus a causa del fatto che era "infermiera" in classe. Teresa Sperry frequentava la quinta elementare della Hillpoint Elementary School a Suffolk, in Virginia, dove la sua insegnante le ha dato il lavoro di "infermiera", ha scritto la madre di Teresa, Nicole Sperry, in un post su Facebook dopo che Teresa è morta il 27 settembre.

APPROFONDIMENTI PRATO Prato, ragazza di 23 anni morta di Covid: non era vaccinata, è... TREVISO Covid, 48enne positiva trovata morta in casa. Non si è curata:... PUGLIA Covid in gravidanza, quattro mamme in terapia intensiva a Bari

Maestra no vax in ospedale per Covid, il papà: «Mia figlia si è fidata di un gruppo di esaltati»

«Nostra figlia era perfettamente sana. E avrebbe continuato a essere qui se le persone avessero smesso di mandare i loro figli malati a scuola», ha scritto Nicole Sperry. «Le è stato chiesto di accompagnare tutti gli studenti malati della sua classe all'ufficio dell'infermiera». Teresa Speriha iniziato a sentirsi male il 22 settembre, hanno detto i suoi genitori, Nicole e Jeff Sperry. La settimana prima, la loro figlia gli aveva detto che era responsabile di scortare tutti i compagni di classe che non si sentivano bene fuori dall'aula. «E ha detto che se i bambini erano malati e avevano bisogno di andare a casa, doveva andare a prendere la loro borsa dei libri e ridarla ai bambini», ha detto Nicole Sperry a The Virginian-Pilot.

Le scuole pubbliche di Suffolk non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di NBC News, ma Anthonette Ward, portavoce delle scuole pubbliche di Suffolk, ha dichiarato a The Virginian-Pilot che le regole scolastiche stabiliscono che gli adulti, non altri bambini, dovrebbero accompagnare i bambini che mostrano un possibile sintomo da Covid. «Il protocollo della Hillpoint Elementary School prevede che l'insegnante di classe o qualsiasi adulto contatti l'ufficio principale. Quando ciò si verifica, uno degli amministratori o un'infermiera della scuola verrà in classe a prendere lo studente», ha detto Ward a The Virginian-Pilot in una e-mail. «Stiamo ancora indagando per garantire che questo processo sia stato seguito con fedeltà».

Teresa era una Girl Scout e amava disegnare, ballare e cantare, i suoi genitori hanno scritto nel suo necrologio, aggiungendo che era «amica di tutti, anche di quelli che l'avrebbero maltrattata». I suoi sintomi sono iniziati con un mal di testa il primo giorno, seguito da febbre il giorno successivo, hanno detto i suoi genitori alla CNN . Nel fine settimana aveva una brutta tosse. Sua madre l'ha portata al pronto soccorso, dove Teresa è stata testata per lo streptococco e ha fatto il tampone per il Covid. Il test dello streptococco è risultato negativo. I risultati del Covid, poi tornati positivi, erano ancora in sospeso quando, nelle 24 ore successive, Teresa ha smesso di respirare ed è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale locale. Le condizioni di Teresa sono peggiorate ed è stata trasferita all'ospedale pediatrico delle Figlie del Re di Norfolk, dove è morta il 27 settembre.

I casi mortali di Covid sono rari nei bambini. Tuttavia, la variante Delta altamente contagiosa ha portato i bambini a costituire una quota crescente di nuovi casi di Covid, in parte perché i bambini piccoli non sono ancora idonei per i vaccini. Secondo l' American Academy of Pediatrics, quasi 5,9 milioni di bambini sono risultati positivi al virus dall'inizio della pandemia . Gli Sperry hanno descritto la loro figlia come qualcuno che ha sempre voluto aiutare, e hanno detto che non erano sorpresi che avesse assunto il ruolo di "infermiera" che le era stato assegnato. Nicole Sperry ha condiviso un messaggio per chiunque dubiti ancora che il Covid sia una seria minaccia. «"Abbiamo fatto tutto ciò che avremmo potuto fare e ora abbiamo perso una parte del nostro cuore" - ha scritto su Facebook Ma il Covid è reale e non gli importa di chi prende».