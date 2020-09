Bambina muore schiacciata da un albero nel cortile della scuola, choc tra i compagni

Una bambina di 6 anni è stata schiacciata da un albero fuori dalla scuola. La piccola, che non è riuscita a sopravvivere all'incidente, è stato colpita mentre era fuori alla Gosforth Park First School di Newcastle, città del nord dell'Inghilterra. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma qualche giorno dopo è morta in ospedale a causa dei gravi traumi riportati.

La dirigente scolastica ha affermato di essere scioccata dalla notizia: «Prima di tutto, i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici delal bambina», ha dichiarato all'Independent, «Come scuola e comunità, ci prenderemo il tempo per piangere e stiamo mettendo in atto un sostegno extra per il personale e gli alunni, che sono devastati da questo incidente».

La polizia di Northumbria ha annunciato che è stata avviata un'indagine e che le autorità stanno collaborando con l'Health and Safety Executive.

Ultimo aggiornamento: 15:16

