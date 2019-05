Discesa da uno scivolo acquatico, bimba di 10 anni muore per arresto cardiaco

Venerdì 3 Maggio 2019, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 15:29

Una bambina di 10 anni è morta per un arresto cardiaco dopo aver compiuto una discesa da uno degli scivoli acquatici di un parco divertimento del Michigan, negli Stati Uniti, secondo quanto riferisce The Sun.​Londra Eisenbeis era molto felice di essere abbastanza alta da poter salire sullo scivolo più grande del parco acquatico Zehnder's Splash Village. Circa 45 minuti prima dell'incidente, la ragazzina aveva registrato un video con la sorella maggiore, dove aveva raccontato tutta la sua gioia di poter trascorrere la giornata tra le attrative del parco.Tuttavia, l'evento tanto atteso ha avuto conseguenze fatali. Quando si è lanciata dallo scivolo di 80 metri, il suo cuore, infatti, non ha retto e ha subito un arresto cardiaco a causa di una rara malattia nota come sindrome del QT, che non le era mai stata diagnosticata.La piccola è stata trasferita con urgenza in ospedale dove i medici l'hanno collegavata a un respiratore artificiale, ma le cure che ha ricevuto non sono bastate per salvarle la vita.Questa malattia genera un alto rischio di aritmia, che può portare alla perdita di coscienza o a morte improvvisa.Secondo sua madre, Londra era una ginnasta e sembrava in salute. I suoi genitori non hanno mai pensato che potesse soffrire di un problema di salute simile.