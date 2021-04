Bambina di 8 anni rapita da tre uomini: è allerta in Francia. «Era stata affidata alla nonna»

Allerta in Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a Les Poulières (Vosgi). Il dispositivo di allerta per i rapimenti, con la diramazione di tutti i dati riguardanti la bimba, è stato attivato per «Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia», rapita da tre uomini che il dispositivo descrive come «di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50».

l pubblico ministero di Epinal, Nicolas Heitz, ha spiegato che la bimba era stata affidata alla nonna materna dal giudice dei minori e che con la bimba potrebbe essere in fuga la mamma ventottenne, che non era autorizzata a vederla da sola. Il dispositivo di allerta fornisce la descrizione della madre e dell'auto sulla quale potrebbe viaggiare e invita a non intervenire nel caso qualcuno identificasse la bimba ma a chiamare la polizia.