Bambina rapita in Francia: è stata ritrovata in Svizzera con la madre attivista anti Covid

È stata ritrovata la bambina di otto anni scomparsa in Francia. È stata rapita dalla madre. La bimba, Mia Montemaggi, è stata trovata in Svizzera con la madre. Era stata rapita martedì scorso da 3 uomini per conto della mamma. La piccola Mia era - secondo BFM TV - in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. La donna, per sentenza del tribunale, dal 20 dicembre scorso non poteva vedere da sola la figlia.

La bimba era stata affidata alla nonna a Les Poulières (Vosgi). Il dispositivo di allerta per i rapimenti, con la diramazione di tutti i dati riguardanti la bimba, era stato attivato per «Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia», rapita da tre uomini che il dispositivo descrive come «di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50». Ora si scopre che i tre avrebbero agito dietro impulso della madre.

🔴 URGENT : #Mia #Montemaggi, pourrait être accompagnée de sa mère Lola, qui n’a pas le droit de la voir seule. ☎️ Si vous localisez l’enfant : appelez le 0 800 36 32 68. pic.twitter.com/xZEfY7hG7C — FranceNews24 (@FranceNews24) April 13, 2021

La bimba risultava introvabile da martedì 13 aprile. Le quattro persone collegate al suo rapimento sono state arrestate e interrogate. Sono personaggi schedati dai servizi per la loro vicinanza con gruppi di estrema destra, complottisti ma soprattutto ben armati. Con gli esplosivi che la polizia ha trovato nelle loro case, volevano compiere attentati ai centri vaccinali, a uffici delle tasse, volevano far saltare i sistemi di segnalazione ferroviaria sui binari, fino a «rovesciare la Repubblica».

La madre, Lola Montemaggi, 28 anni, con un passato turbolento e macchiato da violenze, non aveva più il diritto di vederla da sola per ordine del tribunale. La piccola risiedeva dalla nonna materna e i rapitori si sono finti funzionari dei servizi sociali per portarla via.

Uno degli arrestati, un uomo di 58 anni, ha detto che il gruppo - che aderisce al movimento «survivalista» (auto-addestrati a sopravvivere a sciagure, guerre e disastri a loro dire sempre incombenti) - è formato da «dissidenti del sistema, resistenti alla barbarie che si sta istituzionalizzando da un anno dietro il pretesto sanitario».

Anti-mascherine, anti-vaccini, anti-lockdown, hanno spiegato agli inquirenti che la madre di Mia li aveva contattati sul web per chiedere loro di rapire la figlia: «Restituire una bambina a sua madre non è un reato», ha proclamato uno di loro. Secondo il procuratore della Repubblica, Nicolas Heitz, «non è escluso» che Lola abbia già portato Mia all'estero. Dei quattro, si occupa ora l'antiterrorismo.