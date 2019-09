Bimba di 5 anni scomparsa. «Un uomo l'ha presa in un parco e trascinata in un furgone»

Dulce Maria Alavez

MISSING CHILD: Grandmother, Norma, pleads with her granddaughter’s abductor to bring her home. She also had a message for 5 yr old, Dulce Maria Alavez, who has now been missing for nearly 48 hours. Here’s the full story: https://t.co/r4Cpek6T6S @6abc pic.twitter.com/iPa9JeN6sy — Jeannette Reyes (@6abcJeannette) September 18, 2019

, una bimba di cinque anni, si è persa ogni traccia. Stava giocando in un parco del New Jersey con il fratellino più piccolo quando è scomparsa . Ore di ricerche che per ora si sono rivelate un buco nell’acqua, portando solo a una pista: un uomo dalla carnagione chiara che, secondo la polizia, avrebbe prelevato la piccola per poi portarla in un furgone prima di volatilizzarsi.Dulce era andata nel parco di Bridgeton con suo fratello di tre anni, la mamma Noema Alavez, 19 anni, e un cuginetto di otto anni. I quattro erano andati prima a prendere un gelato e poi a giocare. La mamma si era allontanata di 30 metri per seguire il figlio di otto anni e aveva lasciato soli Dulce e il fratellino a mangiare il gelato. Dieci minuti dopo, quando è tornata, ha trovato il piccolo che si disperava con il gelato a terra. Quando hanno provato a chiedergli dove fosse Dulce, il bimbo ha indicato alcuni palazzi., poi ha immediatamente contattato alcuni parenti e insieme a loro ha perlustrato l’area. Infine la famiglia si è rivolta alla polizia che da allora non ha mai smesso di cercare Dulce. Gli agenti credono che un uomo che indossava arancioni, pantaloni rossi e una camicia nera abbia preso la piccola e l’abbia condotta in un van rosso dai vetri oscurati. Non è chiaro se il sospettato conoscesse Dulce o se avesse rapporti con la famiglia.Bridgeton Park è un'area di 1.500 acri che comprende un canale noto come Raceway e lo zoo di Cohanzick. Membri della famiglia e volontari si sono uniti agli sforzi degli agenti per cercare la piccola. L’hanno chiamata a gran voce e hanno utilizzato anche la musica di richiamo del camioncino dei gelati per attirare la sua attenzione. L'ultima volta Dulce indossava pantaloni a scacchi con fiori, una maglietta gialla e sandali bianchi. Le ricerche non si arrestano mentre la famiglia continua a sperare che possa tornare presto a casa.