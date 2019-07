Lunedì 29 Luglio 2019, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha salvato unatenuta nascosta dai suoi genitori. La scoperta choc è avvenuta a Saratov e a darne notizie è stata l'amministrazione regionale del Ministero degli affari interni della Russia.che era già stata segnalata dalla Commissione per gli affari giovanili, ma due mesi fa la segnalazione è stata rimossa per motivi sconosciuti.All'interno dell'abitazione, una casa privata,. La bambina viveva con 25 cani, due gatti e un coniglio. Tutti insieme condividevano uno spazio piccolissimo, tutto sparso sul pavimento. Anche gli animali sono stati trovati malnutriti e malati. Secondo quanto si presume, la famiglia in cui è cresciuta la ragazza, da diversi anni era impegnata nell'acquisto di animali domestici smarriti o rubati. La notizia è riportata sul sito life.ru