Scuola: l'inquietante fuga di tre bambini di 4 anni, ritrovati a 1 km dall'istituto. «Hanno attraversato binari e strade, un miracolo siano vivi»

Approfittarono della pausa pranzo, tre bambini di 4 anni sono scappati dalla loro scuola materna, a rue Balard, nel 15° arrondissement di Parigi. Senza che nessuno si accorgesse di nulla: è successo martedì 17 gennaio. Dopo essere sfuggiti alla sorveglianza di maestre ed animatori, i bimbi hanno varcato la porta difettosa dell'istituto. «Sono stati trovati a un chilometro dalla scuola, davanti all'Aquaboulevard, vi rendete conto!», ha raccontato un testimone, che ha svelato la vicenda, residente del quartiere. «C'è la rotonda, l'imbocco della tangenziale... Le strade sono molto trafficate e pericolose, le prendo tutti i giorni. È quasi un miracolo che siano vivi». Durante la loro fuga per le vie della capitale, durata lunghissimi minuti, i bimbi hanno attraversato i binari del tram, sono passati sotto la tangenziale prima di venire finalmente intercettati un chilometro più avanti, da un passante, incuriosito nel vedere tre piccoli bambini in giro, senza adulti.

LE REAZIONI - «Sono sconvolto che un simile evento sia accaduto in una scuola», ha reagito il deputato delegato della zona, Philippe Goujon. «Non deve mai accadere, abbiamo diritto a zero difetti, zero errori, in relazione alla supervisione dei bambini durante il tempo scolastico o extrascolastico. Già, in via precauzionale, è stato deciso di sospendere il team di animatori di questa scuola». Il padre di uno dei bambini, ha deciso di sporgere denuncia. Oltre alla scarsa vigilanza dell'équipe pedagogica in loco, la fuga dei tre bambini è stata resa possibile a causa di un malfunzionamento meccanico del sistema di chiusura della porta d'ingresso della scuola. Secondo Le Parisien, che ha messo le mani su un rapporto datato inizio 2022, il sistema si è sbloccato da solo. Segnalazioni in tal senso sono state fatte anche 3 anni fa. «C'è anche un problema di riparazione per questa porta, che era difettosa», ha ammesso l'assessore parigino. «Ci sono state riparazioni temporanee ma non sono bastate. I lavori dovevano svolgersi a breve». Il municipio ha aperto un'indagine amministrativa per determinare le circostanze di questa fuga, nonché della fuga di notizie.

IL PRECEDENTE - L'11 gennaio a Limay, negli Yvelines, un bambino di 2 anni era sfuggito alla sorveglianza di un'ausiliaria dell'asilo. «In pantofole e in body», secondo sua madre, Dajoued aveva vagato per circa trenta minuti per strada. «Potrebbe essere stato rapito, abusato, investito», aveva raccontato in un video pubblicato su TikTok. Alla fine è stato ritrovato a 80 metri dall'asilo da un passante. La babysitter, incaricata di vegliare su di lui, è stata licenziata.