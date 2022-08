Fratellini di 7 e 9 anni ritrovati in un lago in Germania: morti durante il trasporto in ospedale

Due bambini inglesi, fratellini di 7 e 9 anni, sono morti dopo essere stati tirati fuori dal lago Rursee, nella località di Simmerath (Germania occidentale). Lì erano stati visti l'ultima volta, ieri sera dopo le 18, e lì erano in vacanza con i genitori. Dopo l'avvistamento, altre squadre di recupero, oltre a quelle già presenti, e i sanitari si sono immediatamente precipitati sul posto. Il peggio sembrava scampato, dopo che i paramedici erano riusciti a rianimare i due bambini, ma durante il trasporto in ospedale i piccoli sono deceduti per insufficenza respiratoria.

Come riportato dalla Bild, la polizia ha dichiarato di aver ricevuto la prima chiamata di emergenza da parte dei genitori ieri intorno alle 18, e di aver inviato immediatamente forze sul posto. Trascorso un po' di tempo senza esiti, sono giunti in aiuto gli specialisti dell'Agenzia tedesca di soccorso tecnico e della Organizzazione tedesca per il salvataggio della vita.

Dopo diverse ore di ricerche, un soccorritore era finalmente riuscito a trovare i corpi dei bambini in stato d'incoscienza. I due bimbi sono stati rianimati, prima di essere trasportati in aereo in elicottero in due diverse cliniche a Colonia e Aquisgrana, ma entrambi versavano in condizioni critiche. I fratellini inglesi sono stati dichiarati morti prima di arrivare in ospedale.

I bimbi sono stati ritrovati in una zona profonda del lago. Le circostanze della morte dei fratellini al momento sono sotto inchiesta, con i funzionari che stanno esaminando ogni dettaglio precedente alla scomparsa.

