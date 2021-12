Quattro bambini morti in un incendio nella loro abitazione a Londra: i fratelli intossicati dal fumo

Quattro bambini sono morti intossicati dal fumo di un incendio divampato nel loro appartamento a Sutton, quartiere periferico a sud di Londra.

Si tratta probabilmente di quattro fratelli, anche se per ora la polizia londinese ha confermato solo che le vittime sono parenti fra di loro.

Sessanta i vigili del fuoco intervenuti ieri sera a Collingwood Road per cercare di domare le fiamme che hanno interessato tutto il piano terra della casa. Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate. «È un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini», ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco di Londra, Andy Roe.

I bambini sono morti poco il loro arrivo in ospedale. Per adesso non si registrano provvedimenti della polizia.