Bambini ricevono il vaccino contro il Covid-19 sbagliato: febbre e nausea, uno finisce in ospedale

Circa 41 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, di Afogados da Ingazeira, nel Sertão del Pernambuco, Brasile, hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 errato. Invece di assumere la dose pediatrica di Pfizer, ai minori è stata somministrata la dose di Janssen, destinata agli adulti. Questo caso, avvenuto all'Escola Monteiro Lobato, è ora sotto indagine dopo che alcuni genitori si sono recati con i loro figli presso l'unità sanitaria della zona con vari sintomi.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid, il bollettino di oggi 10 aprile: 53.253 nuovi casi e 90 morti,... IL CASO Napoli, multa di 100 euro alla 51enne non vaccinata: ​ma è... LA PANDEMIA Omicron, dovremo fare la quarta dose? E quale? Riccardi:...



Sei bambini hanno avuto reazioni più forti come nausea, vomito e febbre. Uno di loro è stato ricoverato in ospedale con la febbre alta, ma è stato dimesso.

Come riferisce g1, con una nota, l'Assessorato alla Sanità Comunale ha riferito che, in concerto con la Soprintendenza per le Immunizzazioni dello Stato di Pernambuco, ha denunciato l'accaduto e ha ricevuta la risposta su come procedere con il Programma Nazionale di Immunizzazione. L'ente rassicurare le famiglie e la popolazione in generale, e ritiene che i bambini che hanno ricevuto la dose 2 di Janssen hanno già effettuato il programma di vaccinazione completo. I bambini che hanno ricevuto 1 dose di Janssen, invece, dovrebbero completare il regime dopo 60 giorni, con il vaccino pediatrico Pfizer.



Sempre attraverso una nota, il Comune di Afogados da Ingazeira ha riferito che l'errore è arrivato da una dipendente preposto alla somministrazione del vaccino, che al momento della vaccinazione avrebbe cambiato la dose pediatrica con quella per adulti. La Prefettura ha anche affermato che la professionista è stata rimossa dalle sue funzioni e dovrà rispondere del suo comportamento.