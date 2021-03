Bambini scomparsi, la maxi-operazione: ritrovati in 150, hanno tra i 3 e i 17 anni

Con operazione avviata nell'autunno scorso, le forze di polizia del Tennessee sono riuscite a rintracciare 150 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni che erano dati per scomparsi. In particolare cinque erano sospettati di esser finiti vittime della tratta di esseri umani, hanno detto gli investigatori, e uno è stato ritrovato nell'ambito di un'indagine su un rapimento.

Le circostanze in cui sono stati fatti i ritrovamenti variano ampiamente, hanno detto le autorità, citando casi in cui i bambini o ragazzi si erano allontanati volontariamente dalla loro casa, o altri in cui erano andati a vivere con altri della famiglia, e altri ancora che hanno subito abusi o sfruttamento. «Spero che questa operazione cambi il corso per 150 giovani vite e le conduca al percorso delle opportunità che ogni bambino merita», ha detto Tyreece Miller, Us Marshal per il distretto occidentale delTennessee , citato da Bbc news online.

Sono 240 i bambini scomparsi che sono stati identificati in tutto lo stato, incitando allo sforzo congiunto del Tennessee Bureau of Investigation (TBI), US Marshals Services e Tennessee Department of Children's Services, che proseguono le indagini per rintracciare i restanti novanta. Anche molti altri stati Usa, tra cui Ohio, Virginia, Indiana e Georgia, hanno avviato operazioni per concentrarsi sulla ricerca di bambini scomparsi.

Ultimo aggiornamento: 12:17

