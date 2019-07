Il mistero dei cinque bambini colpiti da tumore nella stessa scuola

Cinque bambini ammalati di tumore : e tutti e 5 frequentano la stessa scuola. Accade a Ripon, piccola città della California. I bambini frequentano la Weston Elementary . Altri due bambini si sono ammalati di cancro e vivono nella stessa città. Inquietanti i dati relativi a questo istituto: il tasso di tumori pediatrici, infatti, è quasi 62 volte superiore alla media di 19,3 su 100 mila bambini sotto i 19 anni di età.Il mistero per i genitori dei piccoli pazienti - riporta il Daily Mail - potrebbe avere una duplice spiegazione legata all'inquinamento ambientale: un ripetitore per i telefoni cellulari vicino l'istituto e una vecchia fabbrica di caffè decaffeinato, chiusa nel 1994, che utilizzava la sostanza chimica tricloroetilene (trielina), riconosciuta poi come agente cancerogeno.