Morto a un anno e mezzo per complicanze dovute alla malnutrizione. I genitori - Ryan O'Leary di 30 anni e Sheila O'Leary di 35 - lo avrebbero nutrito solamente con frutta e verdure crude. I due sono vegani e avrebbero deciso di far seguire al bimbo la loro dieta. Così il bimbo è morto di stenti.

I genitori sono stati arrestati dalla polizia locale a Cape Coral, in Florida, Stati Uniti. Accusati per la morte del piccolo, accaduta a settembre, i due dovranno ora rispondere di omicidio colposo. Il piccolo non pesava neanche sette chili. Dopo gli esami svolti sul bimbo, le forze dell'ordine hanno arrestato i due genitori.

A chiamare i soccorsi era stata la madre. Che poi ha spiegato alle forze dell'ordine che il bimbo non aveva mangiato cibo solido nella settimana prima della morte; era nutrito soltanto con il latte materno. Ora gli altri figli della coppia sono stati affidati ai servizi sociali.



