Poliziotti trovano un bambino di 6 anni in una gabbia per cani, altri due vagavano nudi sotto la pioggia: la casa degli orrori

Quanto può essere crudele la natura umana, anche quella di due genitori nei confronti di un bimbo di appena 6 anni. A Filadelfia, Stati Uniti, un bambino è stato trovato chiuso in una gabbia per cani, in casa sua, ad opera della madre e del padre, Michelle Campbell, 30 anni, e Paul Weber, 31 anni, arrestati con l'accusa di aver messo in pericolo il benessere di loro figlio.

Condizioni orribili

Ad accorgersi della condizione in cui il piccolo viveva in casa è stato un vicino dei due cinici genitori, che ha chiamato la polizia dopo aver visto anche due bambine, di 4 e 5 anni, parzialmente vestite e vagare fuori casa, nel cortile con indosso solamente il pannolino, senza neanche le scarpe, che piangevano per il freddo e la pioggia.

Come animali

Dopo pochi minuti gli agenti di polizia sono arrivati nella casa segnalata, sono entrati nella proprietà, dove increduli, hanno trovato un altro bambino, il piccolo di 6 anni, rinchiuso in una gabbia per cani chiusa con una fascetta. Il piccolo era nudo, aveva con sè solo una coperta ed un cuscino all'interno della gabbia. La polizia ha prelevato tutti e tre i bambini portandoli al St. Christopher's Hospital per farli visitare dai medici e metterli in sicurezza.

Orrore

Nella casa degli orrori sono stati trovati anche una donna anziana, che la polizia crede sia la nonna dei tre bambini, la cui condizione, secondo alcuni testimoni, era nota alla polizia che fino al momento in cui ha scoperto il bimbo in gabbia non è potuta intervenire.