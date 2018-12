Bimbo di un anno trovato nel bosco con fratture e metanfetamina in circolo: arrestato il padre

Sabato 22 Dicembre 2018, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver abbandonato nel bosco il figlio di 13 mesi. Il bimbo, quando è stato trovato dalla polizia, aveva una gamba spezzata, una frattura alla scatola cranica e delle metanfetamine in circolo nel sangue. E' successo in Oregon, dove l'uomo, Brandon Michael Blouin, andrà a processo il prossimo aprile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo e la sua ex fidanzata e mamma del piccolo Bradley, vivevano in un'auto ai margini della foresta finché Katelin, la ragazza, ha deciso di andarsene e Brandon l'ha inseguita con il bimbo in braccio.Visto che non la trovava, pare abbia lasciato il piccolo Bradley per terra e continuato da solo. Il bimbo è rimasto da solo almeno sei ore durante la notte con le temperature calate a picco. In più sembra che il padre avesse rapito il bambino dalla custode legale, la nonna materna, che vive in West Virginia. L'uomo era già schedato per altri tipi di violenze.