Bambino con disabilità annega nel fiume dopo la rapina al papà, Leon perde la vita in Tirolo a 6 anni

Un bambino è annegato dopo che il padre è stato rapinato. L'uomo, di 37 anni, era con suo figlio Leon, di 6, intorno alle 4 del mattino a St. Johann vicino a Kitzbühel, in Tirolo (Austria), quando, secondo il rapporto della polizia, è stato colpito alle spalle con una bottiglia.

Bambino annegato dopo la rapina al papà, la passeggiata notturna

Il 37enne è rimasto privo di sensi a terra, dopodiché il bambino ha iniziato a vagare disorientato. Poi è caduto in un fiume vicino ed è annegato. A incidere probabilmente su quanto accaduto è il fatto che Leon fosse un bambino con disabilità, come confermato dall'autopsia di lunedì (29 agosto).

Il testimone: «Il papà non ricordava»

Un passante ha trovato il 37enne intorno alle 5:20 quando si è ripreso. Il passeggino era sparito. Secondo la polizia, il padre non aveva memoria, ma ha chiesto di suo figlio. Decine di persone si sono presentate. Sfortunatamente, non hanno trovato rapidamente quello che stavano cercando. Un'ora dopo, il corpo del piccolo Leon è stato tirato fuori da un fiume.

La refurtiva trovata vicino al fiume

La polizia: "Il bambino potrebbe essere sceso da solo dal passeggino ed essere caduto involontariamente nel Kitzbühler Ache, dove è stato ritrovato morto". Il cellulare e il portafoglio del padre derubato sono stati trovati nelle immediate vicinanze della scena del crimine.

Le indagini

Non è ancora chiaro il motivo per cui l'uomo fosse fuori con suo figlio nel cuore della notte. Il padre non è stato ancora ascoltato. Secondo vari media, però, una passeggiata potrebbe essere spiegata dallo stato di salute del bambino.